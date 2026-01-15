Торгпред РФ отметил возможность сотрудничества с Узбекистаном в кибербезопасности

Константин Злыгостев отметил, что российские компании могут предложить широкую палитру своей продукции

ТАШКЕНТ, 15 января. /ТАСС/. Российские IT-компании могут предложить узбекистанским партнерам современные системы кибербезопасности, а также целый ряд цифровых решений. Об этом сообщил журналистам торговый представитель РФ в республике Константин Злыгостев на пресс-конференции, посвященной итогам торгового-экономического сотрудничества РФ и Узбекистана в 2025 году и перспективам на 2026 год.

По его словам, после начала специальной военной операции российский IT-сектор стал одним из лидеров в сфере кибербезопасности, поскольку получил опыт при отражении кибератак. "Я бы <...>, безусловно, отметил такое направление, как IT-сектор, цифровые решения. <...> И тут российские компании могут предложить широкую палитру своей продукции, многочисленные платформенные решения, системы кибербезопасности", - сказал Злыгостев.

Он отметил, что эти услуги и решения найдут спрос в Узбекистане как в государственном, так и в частном секторе.