Лукашенко призвал развивать туризм в Белоруссии и брать пример с ОАЭ

МИНСК, 15 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на значительный потенциал в развитии туристической сферы в стране, приведя в пример ОАЭ. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Я был в Омане недавно, мы разговаривали с ответственными людьми, - они очень сильно развивают сейчас туризм. В Эмиратах это вообще первая статья доходов. Не нефть, не газ - в Эмиратах этого добра хватает, - а туризм уже на первом месте. А на втором уже там нефтянка и так далее. Люди приезжают, тратят огромные деньги. Я не хочу сказать, что у нас будет, как в Эмиратах. Да и не надо сразу так. Деньги некуда будет девать. Но потихоньку надо в этом направлении двигаться. У нас есть, что показать и предложить людям", - заявил он при согласовании назначения Кирилла Машарского директором Национального агентства по туризму.

По словам Лукашенко, туристы в республике с удовольствием покупают белорусские продукты питания, одежду, обувь, косметику. "Великое дело - когда к тебе приезжают туристы. Я часто говорю: не надо возить, продукцию продавать какую-то. Они с удовольствием покупают наши продукты питания, одежду, обувь, косметику. Все покупают. Почему покупают? Потому что приемлемого качества она и цена более-менее нормальная, - сказал глава государства. - Едут люди богатые, имеющие деньги, которые могут эти деньги потратить. Ну и хорошо, пусть тратят, покупают продукцию и сами вывозят. Нам меньше централизованно будет работы".