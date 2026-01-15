Торгпред РФ: Россия поставляет почти всю реализуемую в Узбекистане кондитерскую продукцию

По словам Константина Злыгостева, в узбекистанских торговых сетях широко представлены самые разные российские товары

ТАШКЕНТ, 15 января. /ТАСС/. Почти 90% кондитерских изделий, реализуемых в магазинах Узбекистана, поставляют фабрики из России, сообщил журналистам торговый представитель РФ в республике Константин Злыгостев.

"Мы часто, когда встречаемся с российскими компаниями, подчеркиваем, что почти 90% того, что они увидят на узбекистанских полках - это российские производители кондитерских изделий", - сказал он на пресс-конференции, посвященной итогам торгового-экономического сотрудничества РФ и Узбекистана в 2025 году и перспективам на 2026 год.

По его словам, в узбекистанских торговых сетях в настоящее время широко представлены самые разные российские товары. "Российская Федерация предлагает хорошее сочетание цены, качества и логистики, что позволяет нам удерживать позиции даже на фоне конкуренции со стороны Китая и других стран", - отметил он.