Сийярто: Венгрия ожидает, что MOL вскоре купит у "Газпром нефти" сербскую NIS

Как только договоренность будет достигнута, стороны уведомят об этом Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БЕЛГРАД, 15 января. /ТАСС/. Правительство Венгрии рассчитывает, что в ближайшие дни корпорация MOL достигнет договоренности о покупке у российской "Газпром нефти" контрольного пакета акций компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после встречи в Белграде с сербским министром горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович.

"Правительство Венгрии оказывает дипломатическую поддержку MOL, чтобы позволить ей выйти на сербский нефтяной рынок в качестве будущего мажоритарного владельца NIS", - сказал на пресс-конференции глава венгерского МИД, подтвердив слова своей сербской коллеги, что стороны вышли на заключение сделки.

"Соглашение между MOL и нынешним мажоритарным владельцем NIS - компанией "Газпром нефть" - может быть достигнуто в ближайшие дни", - отметил Сийярто. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, он подтвердил, что речь идет о приобретении контрольного пакета акций.

Он также заявил, что как только договоренность будет достигнута, стороны уведомят об этом Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, чтобы оно сделало исключение из санкций против NIS и "Газпром нефти" и разрешило им оформить сделку.

Владельцы NIS вынуждены продавать свои активы, поскольку оказались под американскими санкциями. В январе 2025 года Минфин США включил сербскую компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером - "Газпром нефтью". После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Минэнерго Сербии сообщило 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Соединенные Штаты о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. 31 декабря NIS получила лицензию OFAC на продолжение работы до 23 января.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Основными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящееся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).