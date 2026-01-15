Первый частный индустриальный парк Ставрополья расширят на 20% к 2030 году

Финансирование проекта составит 1,2 млрд рублей из краевого и федерального бюджетов, а также средств инвестора

СТАВРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Более 22 тыс. кв. м площадей создадут для резидентов к 2030 году в первом частном индустриальном парке Ставрополья "Мастер", сообщается в Telegram-канале краевого Минпрома. Таким образом, общая производственная площадь парка расширится на 20%.

"Первый этап проекта предполагает строительство в 2026 году производственного корпуса площадью 8 290 кв. м. Его ввод в эксплуатацию запланирован до конца года, а уже начиная с 2027 года начнется размещение новых резидентов. К 2030 году будет построено еще 14 тысяч кв. м. производственных площадей", - говорится в сообщении.

Финансирование проекта составит 1,2 млрд рублей из краевого и федерального бюджетов, а также средств инвестора. Площадь индустриального парка составляет 112 тыс. кв. м. На территории работают 54 резидента, создано 1,2 тыс. рабочих мест. За девять лет суммарная выручка резидентов составила 19,1 млрд рублей, налоговые платежи в бюджет региона - почти 2 млрд рублей.

"Развитие промышленных и индустриальных парков - один из наиболее эффективных инструментов стимулирования региональной экономики, роста спроса на местные услуги и материалы, поддержки малого и среднего бизнеса. Планируем, что на второй год после завершения всех строительно-монтажных работ полезные площади новой очереди достигнут 100% наполняемости", - приводятся в сообщении слова министра энергетики, промышленности и связи края Ивана Ковалева.

Первую очередь парка "Мастер" запустили в Ставрополье в 2015 году, третья была построена в 2019 году. Все существующие производственные площади заняты резидентами.