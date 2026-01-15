Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений с WhatsApp
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Роскомнадзор пока не видит оснований для снятия ограничений работы WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что ведомство в "настоящее время <...> не видит оснований для снятия ограничений работы WhatsApp".
Ранее заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что WhatsApp окончательно заблокируют в РФ в 2026 году.