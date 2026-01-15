Мишустин: металлурги и машиностроители Донбасса получат льготы

Мера станет действовать до конца 2027 года

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Правительство России распространит льготные коэффициенты при подтверждении отечественного происхождения продукции на металлургические и машиностроительные предприятия Донбасса и Новороссии. О мере поддержки объявил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

Глава кабмина напомнил, что "в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях расположены значимые предприятия металлургической, машиностроительной и других ключевых отраслей", над восстановлением которых работают федеральные власти.

"Чтобы дополнительно простимулировать решение таких сложных задач, правительством определены специальные льготные коэффициенты для подтверждения отечественного происхождения целого ряда выпускаемой ими продукции, - указал Мишустин. - Данная мера станет действовать до конца следующего года".

Льготы будут распространяться на производство конвейеров для горнодобывающей промышленности, станков для обработки металлов, буровых установок, экскаваторов, машин для дробления камня и руды. Задача, отметил глава кабмина, чтобы индустриальный комплекс Донбасса и Новороссии "в полной мере работал на достижение национальных целей, <…> на укрепление технологического суверенитета страны".

Если производственная цепочка в значительной части сосредоточена на территории России, а также используется российское сырье, то, согласно законодательству, такая продукция считается российской - и обладает преимуществом при проведении госзакупок, открывает бизнесу доступ к мерам господдержки. Для стимулирования производства в отдельных случаях правительство вправе применять понижающие льготные коэффициенты, смягчающие общие требования.