В аэропорту Омска пассажиропоток снизился на 5,58% в 2025 году

Показатель составил 1,63 млн пассажиров

ОМСК, 15 января. /ТАСС/. Омский аэропорт в 2025 году обслужил почти 1,63 млн пассажиров, сообщила "ВКонтакте" пресс-служба аэропорта. Это на 5,58% меньше показателя 2024 года.

"В прошлом году количество обслуженных пассажиров в Омском аэропорту составило 1 629 761 человек. Это почти 16 тыс. внутренних и международных рейсов и 7,9 тыс. воздушных судов на нашем перроне", - говорится в сообщении. В 2024 году аэропорт обслужил более 1 млн 726 тыс. пассажиров, что стало рекордным за последние 30 лет показателем.

В пресс-службе отметили, что в 2025 году аэропорт получил допуски на обслуживание двух новых типов воздушных судов: Airbus A330 и Boeing 737 MAX8. "Они успешно отлетали регулярные и чартерную полетные программы", - подчеркнули в аэропорту.

Также из Омска стала выполнять рейсы в Турцию авиакомпания Southwind Airlines, список направлений также пополнился городами Камрань (Вьетнам), Шарм-эш-Шейх (Египет) и Улан-Удэ. Лидером по пассажиропотоку стали Москва (674 тыс. человек), Санкт-Петербург (234,5 тыс. человек) и Сочи (195,9 тыс. человек), из зарубежных направлений - Астана (56,4 тыс.) и Анталья (31 тыс.).