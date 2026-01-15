Мишустин: регионы смогут финансировать федеральные транспортные проекты

По словам премьера, это позволит ускорить реализацию необходимых для регионов инициатив и с опережением создавать на местах востребованную инфраструктуру

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Кабмин РФ подготовил законопроект, позволяющий регионам участвовать в финансировании строительства федеральных трасс. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"Подготовлен законопроект, которым совершенствуется привлечение нужного для этого финансирования. Теперь уже субъекты Российской Федерации смогут направлять собственные средства на возведение и содержание дорожных объектов федерального значения наряду с поддержкой из федерального бюджета и ресурсами частных инвесторов", - сообщил премьер. По его словам, это позволит ускорить реализацию необходимых для регионов инициатив и с опережением создавать на местах востребованную инфраструктуру.

"Новый механизм уже предполагается использовать в нескольких проектах. Это и южный обход Тюмени, это и развязка трассы М-12 "Восток" с малым кольцом в Подмосковье и многие другие. Рассчитываем, что благодаря такому решению значительно укрепится транспортная связанность нашей страны и люди для поездок смогут выбирать более удобные маршруты", - подчеркнул Мишустин.

Премьер обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин транспортному строительству всегда уделяет особое внимание, подчеркивая его необходимость для устойчивого развития регионов и всей страны, для улучшения качества жизни людей. Мишустин напомнил, что со своей стороны правительство системно действует в этом направлении. По его данным, за последние пять лет появилось новых и отремонтировано 140 тыс. км федеральных, региональных и местных трасс. Такая работа продолжается, в том числе и в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".