Совет директоров "Мосэнерго" рекомендовал дивиденды в 0,226 рубля на акцию

Общее собрание акционеров состоится 19 февраля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Совет директоров "Мосэнерго" рекомендовал к выплате по итогам 2024 года дивиденды в размере 0,226 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

Общее собрание акционеров назначено на 19 февраля. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров компании, - 26 января.

В июне акционеры "Мосэнерго" в ходе собрания не смогли принять решение о выплате дивидендов за 2024 год, следует из сообщения компании на портале раскрытия информации.

В мае совет директоров "Мосэнерго" рекомендовал выплату дивидендов за 2024 год в размере в размере 0,226 рубля на акцию.

По итогам 2023 года акционеры "Мосэнерго" утвердили дивиденды из расчета 16,04 копейки на одну обыкновенную акцию. По итогам 2022 года компания выплачивала дивиденды из расчета 18,65 копейки на акцию.

О компании

В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,5 тыс. МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,7 тыс. Гкал/ч.

Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 50% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии.

Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг" с долей 53,85%.