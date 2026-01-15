Торгпред РФ указал на перспективы возможного вступления Узбекистана в ЕАЭС

По словам Константина Злыгостева, такой решение даст импульс экономической интеграции региона

ТАШКЕНТ, 15 января. /ТАСС/. Присоединение Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) откроет для страны новые возможности и даст мощный импульс экономической интеграции Центральной Азии. Об этом сообщил журналистам торговый представитель РФ в республике Константин Злыгостев.

"Присоединение Узбекистана к союзу (ЕАЭС - прим. ТАСС) открыло бы для Ташкента совершенно новые возможности и дало бы мощный импульс экономической интеграции всего Центрально-Азиатского региона. <...> Узбекские товары смогут свободно проходить через Казахстан, Киргизию без лишних дополнительных процедур, которые есть сейчас", - сказал он.

Как сообщил Злыгостев, в случае вступления в ЕАЭС республика также получит выход к общему рынку почти в 180 млн человек. "Это огромная ниша для местной экспертно-ориентированной продукции. В первую очередь <...> это текстиль, агропродукция, продукция химического комплекса, пищевой отрасли. Разумеется, снизятся тарифы, унифицируются стандарты, вырастут инвестиции в совместные проекты", - сообщил торгпред.

По его словам, для РФ полноценное членство Узбекистана в ЕАЭС помогло бы укрепить позиции по поставкам топлива, металлов, древесины, промышленного оборудования, IT-решений. "То, что и так уже работает, но будет придан дополнительный импульс. Логистика станет намного проще, это очень важный фактор", - отметил он.

Как ранее сообщал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, внешнеторговый оборот республики со странами ЕАЭС за последние четыре года взаимодействия вырос почти вдвое. По его словам, страны ЕАЭС являются стратегическими и естественными партнерами Узбекистана, углубление сотрудничества с ними приобретает принципиальное значение на фоне изменений в мировой экономике. В настоящее время в ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Узбекистан с 2020 года является наблюдателем в объединении.