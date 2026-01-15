Индия и США близки к завершению переговоров по первому этапу торговой сделки

Индийский замминистра торговли и промышленности Раджеш Агравал отметил, что проходят виртуальные обсуждения по вопросам, которые еще не решены

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Переговоры Индии и США по первому этапу двустороннего соглашения продолжаются, стороны "очень близки" к их завершению. Об этом сообщил журналистам заместитель министра торговли и промышленности Индии, главный переговорщик с американской стороной Раджеш Агравал.

"Переговоры продолжаются. Переговорные команды ведут виртуальные обсуждения по вопросам, которые еще не решены. Но мы не можем назвать крайний срок. Он очень близок. Это произойдет, как только обе стороны будут готовы и сочтут, что сейчас подходящее время для объявления", - сказал он.

Агравал также отметил, что экспорт Индии в США "по-прежнему демонстрирует положительную динамику". "Несмотря на высокие пошлины, объем поставок по-прежнему составляет около $7 млрд в месяц. Мы больше сосредоточены на областях, где пошлины ниже, или на областях, где пошлины существуют и промышленность демонстрирует устойчивость и сохраняет цепочки поставок", - сказал он.

Говоря об импорте энергоносителей в Индию, представитель министерства торговли заявил, что Индия закупает их у всех традиционных поставщиков, но в основном на Ближнем Востоке. "В последнее время мы закупаем много нефти у США. Импорт из США увеличился", - сказал он.

Нью-Дели и Вашингтон начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале 2025 года после визита премьера Индии Нарендры Моди в США. Стороны стремятся удвоить объем двусторонней торговли и довести его до $500 млрд к 2030 году. Документ планировалось подписать осенью прошлого года. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для очередных раундов переговоров, а американская - Нью-Дели.

США 6 августа прошлого года ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Индия расценила эти действия как несправедливые.