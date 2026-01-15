ЕБРР выделил €2,9 млрд Украине в 2025 году

Средства направили на критическую инфраструктуру, энергетическую безопасность и частный сектор

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Украине финансирование в размере €2,9 млрд в 2025 году. Об этом говорится в заявлении финучреждения со штаб-квартирой в Лондоне.

"Объем предоставленного банком финансирования достиг €2,9 млрд. Средства были направлены на критическую инфраструктуру, энергетическую безопасность и частный сектор", - отмечается в тексте.

Среди наиболее крупных кредитных договоренностей за 2025 год в ЕБРР обратили внимание на выделение "Нафтогазу" €770 млн.