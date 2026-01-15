УАЗ планирует в 2026 году нарастить объемы производства автомобилей на Кубе

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) в 2026 году планирует увеличить объемы производства автомобилей на Кубе, сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании.

По его словам, в 2025 году на кубинской площадке было собрано несколько десятков автомобилей российской марки.

"В начале второго квартала минувшего года производство автомобилей УАЗ стартовало на Острове свободы. На данный момент практически все организационные вопросы с местными партнерами решены, выпущено несколько десятков единиц продукции, и в текущем году УАЗ планирует существенно нарастить объемы производства на Кубе", - сказал он.

Полномасштабная сборка внедорожников УАЗ стартовала на Кубе в апреле 2025 года по итогам визита в республику вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.