В Якутии число недотационных районов выросло до пяти

Дотационным перестает быть Оймяконский район

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Оймяконский район в Якутии с 2026 года перестает быть дотационным, таким образом, число недотационных улусов достигнет в республике пяти. Об этом сообщил и. о. министра финансов Якутии Иван Алексеев в ходе прямой трансляции на странице правительства во "ВКонтакте".

Он уточнил, что ранее четыре района Якутии были недотационными - сначала Мирный и Ленский районы, позднее Нерюнгринский и Алданский улусы.

"В этом году у нас Оймяконский район перестает быть дотационным, то есть становится финансово самостоятельным", - сказал Алексеев.

Оймяконский район известен своими низкими температурами. На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов. Традиционно район привлекает туристов и экстремалов. Основа экономики района - промышленность.

Всего в Якутии 34 района и два городских округа - Якутск и Жатай.