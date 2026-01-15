На сайте Роснедр появился цифровой "календарь недропользователя"

С помощью него можно выбрать отображение информации по конкретным видам полезных ископаемых, увидеть в структурированном виде важные события, заранее спланировать работу и избежать просрочек

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. "Календарь недропользователя" (цифровой помощник для планирования на 2026 год) появился на сайте Роснедр, сообщается в Telegram-канале федерального агентства.

"На главной странице Личного кабинета недропользователя теперь доступен новый удобный раздел - "Календарь". Этот цифровой инструмент поможет компаниям и специалистам, осуществляющим геолого-разведочные работы, быть в курсе всех ключевых дат и сроков наступающего года", - говорится в сообщении.

С помощью календаря можно выбрать отображение информации по конкретным видам полезных ископаемых - твердые полезные ископаемые, углеводородное сырье или подземные воды; увидеть в наглядном и структурированном виде все важные события, включая сроки предоставления отчётности в 2026 году; заранее спланировать работу и избежать просрочек.

"Календарь создан для того, чтобы сделать взаимодействие с Роснедрами еще более удобным, прозрачным и технологичным. Теперь вся необходимая информация собрана в одном месте и доступна в несколько кликов", - добавили в агентстве.