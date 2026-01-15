"Автостат": российский авторынок в 2025 году опустился на пятое место в Европе

Первое место заняла Германия, где было продано 2,86 млн автомобилей, сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский автомобильный рынок по итогам 2025 года опустился с четвертого на пятое место в европейском рейтинге, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Автомобильный рынок России по итогам 2025 года оказался на пятой позиции в европейском рейтинге. К такому выводу пришли эксперты агентства "Автостат", изучив данные консалтинговой компании Globaldata. Напомним, что в 2024 году российский авторынок занимал четвертую строчку в Европе", - отмечается в сообщении.

Лидеры европейского рынка сохранили свои позиции. Первое место заняла Германия, где было продано 2,86 млн автомобилей (+1,4%). На втором месте - Великобритания с результатом 2,02 млн машин (+3,5%), на третьем - Франция (1,63 млн; 5%). Четвертую строчку рейтинга заняла Италия - 1,53 млн автомобилей ( 2,2%).

Россия с результатом 1,33 млн проданных новых легковых автомобилей ( 15,6%) оказалась на пятом месте. Шестую позицию заняла Испания, где продажи составили 1,15 млн машин (+12,9%).

"Что касается остальных европейских стран, то ни одна из них в 2025 году не подобралась и близко к 1-миллионной отметке", - добавили в "Автостате".