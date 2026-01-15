В Железноводске ожидают увеличение турпотока на 20% в 2026 году

Глава муниципалитета Евгений Бакулин отметил, что увеличению турпотока способствуют, в том числе событийные мероприятия

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 15 января./ТАСС/. Власти Железноводска ожидают увеличение турпотока на 20% по итогам 2026 года, сообщил ТАСС глава муниципалитета Евгений Бакулин.

"Согласно данным сотовых операторов, за 2025 год порядка 450 тыс. человек посетили город-курорт Железноводск", - сказал Бакулин.

Он отметил, что увеличению турпотока способствуют, в том числе событийные мероприятия.

"Можно смело сказать, что плюс 20% [турпотока ожидается в 2026 году]. Возможно, до 500 тыс. мы дойдем", - добавил Бакулин.