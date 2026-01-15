Президентские гранты по итогам первого конкурса 2026 года получат 1 469 НКО

Им выделят почти 4,9 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Свыше 1,4 тыс. социально ориентированных НКО получат гранты на сумму почти 4,9 млрд рублей по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Победители конкурса были определены 15 января на заседании координационного комитета, которое провел первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. На гранты претендовали 9 310 проектов из всех регионов страны.

"Победителями стали 1 469 социально ориентированных некоммерческих организаций, проекты которых преодолели определенный координационным комитетом порог: для запросов до 1 млн рублей - 63 балла, от 1 до 5 млн рублей - 68, от 5 до 15 млн рублей - 70, свыше 15 млн рублей - 71 балл. На реализацию этих проектов Фонд президентских грантов направит 4 млрд 885 млн рублей. Это самая большая сумма, распределенная за один конкурс за все время работы фонда", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 370 организаций победили в конкурсе впервые. Средний размер гранта - 3,3 млн рублей. В число регионов - лидеров по количеству поддержанных проектов вошли Санкт-Петербург, Нижегородская и Челябинская области.

Кроме того, 2 млрд рублей по решению координационного комитета будут направлены в 2026 году на софинансирование региональных грантовых конкурсов. Средства распределены между 84 субъектами. Сами они предусмотрели в своих бюджетах 3,3 млрд рублей. На заседании также было утверждено положение о втором конкурсе 2026 года. Прием проектов на него стартует 2 февраля и продлится до 16 марта.