Минфин заявил об отсутствии ограничений в выдаче "Семейной ипотеки"

Крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Никаких ограничений для банков в выдаче кредитов по семейной ипотеке нет, льготная программа продолжает действовать. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минфина России.

"Льготная программа "Семейная ипотека" продолжает действовать. Никаких ограничений для банков в выдаче кредитов нет. Крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях", - говорится в сообщении.

Отдельные банки могут в течение некоторого времени перенастраивать операционные процессы. Информацию следует уточнять в самих кредитных организациях, констатировали в министерстве.

Ранее Россельхозбанк приостановил прием заявок на кредиты в рамках программы "Семейная ипотека", свидетельствуют данные маркетингового агентства Marks, которые есть в распоряжении ТАСС.

Т-банк, в свою очередь, планирует приостановить выдачу семейной ипотеки на одну-полторы недели из-за нововведений.

С 1 февраля 2026 года начнет действовать ограничение количества льготных кредитов по семейной ипотеке - на одну семью можно будет оформить только одну льготную ипотеку.