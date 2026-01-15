В Ульяновской области начнется реализация проектов стоимостью 27 млрд рублей

Проекты затронут сферы обрабатывающей промышленности, логистики и строительных материалов

УЛЬЯНОВСК, 15 января. /ТАСС/. Новые проекты с общим объемом инвестиций более 27 млрд рублей будут реализованы в Ульяновской области, работа по ним начнется в 2026 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Новые инвестпроекты с объемом вложений более 27 млрд рублей стартуют в 2026 году в Ульяновской области. Планируется, что будут реализованы проекты в сферах обрабатывающей промышленности, логистики, строительных материалов, благодаря чему создадут свыше 700 новых рабочих мест", - отмечается в сообщении.

По данным Корпорации развития региона, на данный момент также прорабатывается вопрос локализации на территории Ульяновской области новых инвестпроектов в сферах автомобильной промышленности и безопасности, металлообработки и производства оснастки, строительства, логистики, автоматизации и робототехники. Кроме того, обсуждаются новые проекты в сфере пищевой промышленности, производства бытовой и электротехнической продукции, фармацевтики, химической промышленности и упаковки. Их локализация ориентирована на создание высокотехнологичных производств, развитие кооперационных цепочек и достижение технологического суверенитета.

В 2026 году предполагается завершить ряд крупных проектов в отраслях туризма, сельского хозяйства, нефтехимической промышленности, здравоохранения и производства композитных материалов. Совокупный объем вложений по ним превысит 12 млрд рублей, будет создано порядка 800 новых рабочих мест. На сегодняшний день в инвестиционном портфеле региона находятся 110 проектов. Из них 38 - в активной стадии реализации до 2028 года.

По данным Министерства промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области, в 2025 году в регионе завершена реализация 12 новых инвестпроектов и проектов модернизации. Речь идет об отраслях машино- и автомобилестроения, производства упаковки, а также о строительной, химической, пищевой, сельскохозяйственной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Объем вложений в проекты составил порядка 15 млрд рублей. Благодаря их реализации в регионе создаются более 850 высокопроизводительных рабочих мест.