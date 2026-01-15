Alibaba интегрировала ИИ-ассистент Qwen в свою экосистему сервисов

Умный помощник действует по принципу системы единого окна

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 15 января. /ТАСС/. Китайская корпорация Alibaba внедрила ассистент на основе искусственного интеллекта (ИИ) Qwen в свою обширную экосистему приложений, включая систему платежей Alipay и платформу электронной коммерции Taobao. Об этом говорится в заявлении компании.

Qwen также теперь взаимодействует с приложением для заказа еды Taobao Shangou и туристическим сервисом Fliggy. Умный помощник действует по принципу системы единого окна. Пользователь Qwen может покупать вещи, заказывать еду и продукты, бронировать билеты и отели, а также оплачивать все эти сервисы с помощью ИИ-ассистента, не переходя в другое мобильное приложение.

Как убедился корреспондент ТАСС, после текстовой или голосовой команды "заказать кофе" Qwen порекомендует кофейню, основываясь на местоположении пользователя, и предложит выбрать конкретный вид напитка. После выбора ИИ-ассистент переведет пользователя к оплате заказа через Alipay.

Ранее разработчики Qwen сообщили, что ИИ-помощник научился взаимодействовать с картографическим сервисом Gaode.

В феврале 2025 года Alibaba, материнская компания Alibaba Cloud, заявила, что в течение трех лет инвестирует 380 млрд юаней (около $52 млрд) в создание облачных платформ и инфраструктуры искусственного интеллекта.

Китай переживает взрывное развитие в сфере искусственного интеллекта. Лидерами отрасли являются компании Alibaba, Baidu, DeepSeek, MiniMax, Moonshot AI, Tencent и Zhipu AI.