Минфин США ввел санкции против 11 человек и 13 организаций из Ирана

В число подпавших под санкции вошел секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, а также главы региональных подразделений полиции и командующие силами КСИР

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Министерство финансов США расширило санкции в отношении Ирана и ввело ограничения в отношении 11 человек и 13 организаций. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

В число подпавших под санкции должностных лиц вошел секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, а также главы региональных подразделений полиции и командующие силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в провинциях Лорестан и Фарс.