МВФ: Украина согласилась повысить налоги для получения кредита

Оперативные действия украинских властей будут иметь решающее значение для поддержания динамики реформ и оказания помощи Украине, заявила официальный представитель фонда Джули Козак

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Правительство Украины взяло на себя обязательство повысить налоги для получения внешних кредитов. Об этом заявила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов.

"Власти [Украины] согласились реализовать пакет важных макроэкономических мер. Таким образом, в дополнение к принятию бюджета на 2026 год, то есть бюджета, который соответствовал бы программной основе, и это уже завершено, другой элемент будет заключаться в том, что налоговая база должна быть расширена путем принятия законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, устранения таможенных лазеек для потребительских товаров и отмены льгот по НДС", - указала она.

"Поэтому оперативные действия украинских властей по завершению этих и других предварительных мер будут иметь решающее значение для поддержания динамики реформ и оказания помощи Украине в получении финансирования для ее больших потребностей", - резюмировала представитель МВФ.

Действующая программа Украины с МВФ рассчитана на 2023-2027 годы, однако Киев уже обратился в фонд с инициативой о разработке новой. По оценке руководителя миссии фонда по Украине Гэвина Грея, согласно базовому прогнозу, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026-2029 годах оценивается примерно в $136,5 млрд. В 2026-2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около $63 млрд.