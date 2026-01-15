Венесуэла получит доступ к активам в МВФ после восстановления контактов

Объем SDR страны в фонде эквивалентен примерно $4,9 млрд, заявила его официальный представитель Джули Козак

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы получит доступ к своим активам в Международном валютном фонде после восстановления контактов с этим финансовым институтом. Об этом заявила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов.

"Объем SDR (специальные права заимствования, расчетная единица фонда) Венесуэлы в МВФ эквивалентен примерно $4,9 млрд. Как только фонд возобновит взаимодействие с Венесуэлой, власти этой страны получат доступ к своим SDR", - указала она.

Как отметила представитель международного финансового института, в вопросе признания легитимности правительства Венесуэлы фонд будет "руководствоваться мнением международного сообщества", представленного большинством голосов в МВФ.

Ранее американский министр финансов Скотт Бессент в интервью агентству Reuters сообщил, что власти США планируют конвертировать заблокированные в Международном валютном фонде SDR Венесуэлы в иностранную валюту, чтобы использовать эти средства для восстановления экономики страны.

Президент США Дональд Трамп объявил 3 января о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.