В Чечне собрали более 45 млн рублей туристического налога в 2025 году

Также в республике увеличился турпоток на 35%

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. Более 45 млн рублей туристического налога собрали в Чеченской Республике в 2025 году. Средства намерены направить на развитие туристической инфраструктуры, сообщил директор департамента развития туризма, реализации программ и проектов Министерства Чеченской Республики по туризму Мед Атиев в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"В прошлом году было собрано более 45 млн рублей. Сейчас как раз обсуждается вопрос, что у муниципалитетов есть свои планы на эти деньги, но министерство заявило свою позицию, что эти средства должны быть потрачены только на туристическую инфраструктуру", - сообщил Атиев.

Он также отметил, что турпоток в Чеченской Республике увеличился на 35% в 2025 году. "Прошедший 2025 год был для нас плодотворным, так как мы в числе регионов, которые сохранили высокий рост турпотока. По итогам 11 месяцев 2025 года рост турпотока составил 35%. Мы ожидаем, что по итогам 2025 года турпоток составит полмиллиона человек", - рассказал спикер.