Денежные переводы из РФ в Грузию в 2025 году сократились на 13,6%

За весь год их объем составил $467,6 млн

ТБИЛИСИ, 15 января. /ТАСС/. Объем денежных переводов из России в Грузию за весь 2025 год составил $467,6 млн, что на 13,6% меньше показателя 2024 года. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка Грузии, которые проанализировал ТАСС.

По данным регулятора, больше всего денег в 2025 году было переведено из США - $682,3 млн, что на 19,1% выше показателя 2024 года. Италия занимает второе место по объему денежных переводов. Из этой страны в 2025 году было переведено $620,9 млн, рост за год составил 9,5%.

Россия заняла третье место с $467,6 млн. Суммарный показатель в 2024 году составил $541,2 млн. Больше всего денежных средств из России в Грузию было переведено в июле - $45,3 млн, мае - $43,7 млн и декабре - $43,5 млн.

Всего в Грузию из разных стран мира в 2025 году было переведено более $3,6 млрд, что на 8,5% больше данных 2024 года.