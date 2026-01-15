Глава МВФ заявит властям Украины о важности проведения реформ

Кристалина Георгиева встретится в Киеве с Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой Нацбанка Андреем Пышным

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время поездки в Киев укажет украинским властям на необходимость проведения реформ. Об этом сообщила официальный представитель фонда Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов.

"Директору-распорядителю было важно приехать [на Украину] по трем причинам. Первая - встретиться с властями и другими заинтересованными сторонами. Она хочет понять, как они оценивают ключевые проблемы на местах", - отметила Козак. Говоря о второй причине, она добавила, что Георгиева "подчеркнет важность продолжения реформ на Украине и поддержки со стороны МВФ для продолжения этих реформ". Третья причина состоит в том, что Георгиева "поможет в координации и активизации финансовой поддержки Украины" со стороны других государств. Представитель фонда уточнила, что Георгиева встретится на Украине с Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой Нацбанка Андреем Пышным. Козак уточнила, что пребывание Георгиевой в Киеве будет непродолжительным. Далее она направится в Рим.

Как сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, парламентарии провалили голосование по законопроектам, необходимым для получения средств МВФ, а также Евросоюза по программе Ukraine Facility. В своем Telegram-канале он выложил фотографию электронного табло с числом депутатов, проголосовавших за, - 113. Железняк позже добавил, что за два законопроекта по Ukraine Facility отдали свои голоса 146 и 161 парламентариев. Для принятия решения были необходимы 226 голосов.

По словам представителя МВФ, власти Украины согласились повысить налоги для получения внешних кредитов. Среди них - расширение налоговой базы "путем принятия законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, устранения таможенных лазеек для потребительских товаров и отмены льгот по НДС". "Поэтому оперативные действия украинских властей по завершению этих и других предварительных мер будут иметь решающее значение для поддержания динамики реформ и оказания помощи Украине в получении финансирования для ее больших потребностей", - отметила Козак.

Ранее МВФ сообщил, что Украина должна выплатить $179,6 млн в счет погашения кредита. Действующая программа расширенного кредитования (EFF) Украины с МВФ в размере $15,6 млрд рассчитана на 2023-2027 годы, однако Киев уже обратился в фонд с инициативой разработать новую. По оценке руководителя миссии фонда по Украине Гэвина Грея, согласно базовому прогнозу, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026-2029 годах оценивается примерно в $136,5 млрд. В 2026-2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около $63 млрд.