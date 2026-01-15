Марий Эл выделил свыше 125,5 млн рублей на поддержку промышленности на 2026 год

По словам главы республики Юрия Зайцева, малый и средний бизнес также получит 21,6 млн рублей господдержки

Редакция сайта ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 15 января. /ТАСС/. Власти Марий Эл выделили на текущий год свыше 125,5 млн рублей на поддержку региональной промышленности и, в том числе, компенсацию затрат на приобретение нового оборудования. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"На поддержку промышленности направляем в текущем году 125,5 млн рублей, из которых 80,8 млн рублей заложены на компенсацию затрат предприятиям на приобретение нового оборудования и 20,2 млн рублей - на уплату первого взноса при заключении договора с российскими лизинговыми организациями", - сказал Зайцев. Он также отметил, что малый и средний бизнес республики получит 21,6 млн рублей господдержки.

В общей сложности, как отметил глава республики, в 2026 году на реализацию госпрограммы "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность" выделено 1,2 млрд рублей. В частности, власти планируют докапитализировать региональный фонд развития промышленности на 194,6 млн рублей и фонд инвестиционного развития на 388,2 млн рублей. "Цель - создать 60 рабочих мест, привлечь 700 млн внебюджетных инвестиций и получить дополнительные налоговые отчисления в 520 млн рублей", - заметил Зайцев. Кроме того, в Марий Эл продолжат развивать туристическую отрасль, для чего выделено 105,2 млн рублей, которые пойдут на создание глэмпингов, обустройство туристского центра Йошкар-Олы, грантовую поддержку и продолжение строительства пассажирского причала для теплоходов в поселке Юрино.