ЕК одобрила первый этап финансирования стран ЕС в сфере обороны

Финансирование представляет собой выделение долгосрочных кредитов на сумму около €38 млрд

БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) одобрила "первую волну" финансирования в области обороны для восьми государств - членов ЕС в рамках программы милитаризации SAFE. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕК.

"Европейская комиссия одобрила национальные планы в сфере обороны восьми государств-членов, что стало важным шагом в стремлении Европы к укреплению своей безопасности. Комиссия представила Совету [ЕС] предложение об утверждении финансовой помощи Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Кипру, Португалии и Румынии", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что финансирование представляет собой выделение долгосрочных кредитов на сумму около €38 млрд в результате подписания соглашений.

Согласно сообщению, меры "позволят этим странам в срочном порядке повысить свою военную готовность и приобрести необходимое современное военное оборудование", а также поспособствуют интеграции Украины в "экосистему безопасности ЕС".

Весной 2025 года Евросоюз предпринял серьезные шаги в целях укрепления вооруженных сил стран сообщества и милитаризации европейской экономики. В марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на €800 млрд. Позже Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как части долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить к 2035 году военные расходы европейских государств до 5% ВВП.