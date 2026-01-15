Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

Курс юаня снизился до 11,15 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг просел на 0,05% - до 2 701,32 пункта, долларовый индекс РТС незначительно вырос и составил 1 083,66 пункта.

Курс юаня снизился на 4 копейки - до 11,15 рубля.

"Картина в индексе Мосбиржи за сегодня значимо не поменялась - бенчмарк, как и накануне, начал торги неуверенно, но затем вернулся к борьбе за уровни выше 2 700 пунктов. Сигналы неоднозначные. С точки зрения геополитики сохраняются надежды на прогресс в обсуждении мирного соглашения по Украине", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Лидерами роста на фондовом рынке, по данным аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, стали акции "Интер РАО" (+3,38%), группы "Позитив" (+1,52%), ММК (+1,27%), МКБ (+1,25%), "МД медикал груп" (+1,23%) и "Северстали" (+1,19%).

Среди аутсайдеров - бумаги "Селигдара" (-1,40%), "Русала" (-1,39%), "Норникеля" (-0,98%) и ЮГК (-0,69%).

В "БКС мир инвестиций" ожидают, что индекс Мосбиржи 16 января будет находиться в диапазоне 2 675-2 775 пунктов. Прогноз по курсу доллара - 77,5-79,5 рубля, юаня - 11-11,3 рубля.

Как полагают в Freedom Finance Global, в пятницу индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2 700-2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня - 77-79,5, 90-92 и 11-11,5 рубля соответственно.

В "Цифра брокере" также отметили, что не исключают ослабления доллара до 76 рублей, а юаня - до 11 рублей.