Полеты из аэропорта Кирова приостановят из-за ремонта взлетно-посадочной полосы

На ремонт привлекли федеральные средства в объеме более 2 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 15 января. /ТАСС/. Полеты из кировского аэропорта Победилово приостановят в апреле на полтора месяца из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

"С 22 апреля по 7 июня 2026 года пройдет ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Победилово. На время проведения работ полеты из аэропорта Победилово будут остановлены, поэтому Министерство транспорта Кировской области проработает вопрос запуска дополнительных железнодорожных составов в Киров", - говорится в сообщении.

На ремонт взлетно-посадочной полосы привлекли федеральные средства в объеме более 2 млрд рублей по нацпроекту "Эффективная транспортная система".

"Работы выполнят в максимально короткие сроки. Всего за 1,5 месяца будет полностью обновлена взлетная полоса. Это повысит безопасность полетов", - пояснил первый заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев.