Калмыкия привлекла в проекты в экономике более 1 млрд рублей

Регион запустит новые меры поддержки бизнеса

Редакция сайта ТАСС

ЭЛИСТА, 15 января. /ТАСС/. Внебюджетные инвестиции в экономику Калмыкии более чем в три раза превысили средства, направленные властями республики на поддержку предпринимателей. В 2026 году регион запустит новые меры поддержки бизнеса, сообщил в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.

"В 2025 году благодаря индивидуальной программе социально-экономического развития республики (ИПР 2.0) и нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" почти 5 тыс. предпринимателей получили господдержку. Наши основные инструменты - льготные займы, поручительства и гранты на лизинг. Важно, что на 300 млн рублей бюджетных средств мы привлекли в проекты более 1 млрд внебюджетных инвестиций", - написал он.

Хасиков пояснил, что региональный центр "Мой бизнес" оказывает предпринимателям практическую помощь, включая маркетинг, составление бизнес-плана, бухгалтерское сопровождение, регистрацию товарного знака, сертификацию и другие важные услуги. В итоге число самозанятых выросло в 1,2 раза, а Калмыкия заняла первое место в общероссийском рейтинге предпринимательской активности.

"Это хороший фундамент. Теперь ключевая задача - перевод количества в качество. Каждый новый предприниматель и каждый поддержанный проект должны создавать рабочие места и реальный экономический эффект. Поручаю Министерству экономики и торговли Калмыкии в этом году внедрить новые меры поддержки предпринимателей", - отметил глава региона.

Он уточнил, что среди новых мер поддержки, в первую очередь, запуск доступных микрозаймов для операционных расходов, увеличение лимитов поручительств, упрощение процедур и расширение образовательных программ по ключевым запросам бизнеса.