В России создали модель краткосрочного прогноза потребления топлива

Модель будет учитывать нелинейный характер потребления, сезонность, а также различные внешние факторы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские власти создали систему мониторинга рынка топлива страны, отображающую динамику цен, запасы топлива и производственные мощности в региональном разрезе. Об этом сообщили в правительстве России по итогам совещания под председательством вице-премьера России Александра Новака.

"Важно эффективно использовать имеющуюся аналитическую платформу для комплексного понимания текущей ситуации на рынке топлива и при необходимости оперативно реагировать на возникающие вызовы", - отметил вице-премьер.

Модель краткосрочного прогноза объемов потребления моторного топлива будет учитывать нелинейный характер потребления, сезонность, а также различные внешние факторы, добавили в правительстве.