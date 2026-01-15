В ГД предложили ввести единый размер ручной клади в самолете

Пассажир не обязан уточнять, каким именно бортом он летит, отметила первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Размер ручной клади должен быть одинаковым для всех авиакомпаний. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия").

"С Минтрансом обсудили вопрос калибраторов ручной клади, параметры которых порой устанавливают сами авиаперевозчики. Считаю такой подход не совсем правильным и справедливым. На мой взгляд, должен быть установлен унифицированный размер [разрешенной] ручной клади для всех пассажиров, независимо от авиакомпании", - сказала депутат.

По ее словам, для удобства пассажиров размер разрешенной ручной клади "не должен зависеть от каких-либо факторов, в том числе от модели самолета". "Пассажир не обязан уточнять, каким именно самолетом он летит, тем более что нередки замены борта", - подчеркнула парламентарий.