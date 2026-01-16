Глава AmCham: совместные проекты России и США могут появиться в Арктике

Регион располагает огромными природными ресурсами, отметил Роберт Эйджи

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Москва и Вашингтон после нормализации отношений могут возобновить сотрудничество, первые совместные проекты могут быть запущены в Арктике. Об этом "Известиям" сообщил глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

"Мы не исключаем, что после нормализации межгосударственных отношений именно в Арктике запустятся первые совместные российско-американские проекты. Как мы знаем из СМИ, российские представители уже обсуждали подобные идеи со своими американскими коллегами", - сказал он.

По его словам, регион располагает огромными природными ресурсами, включая и редкоземельные металлы, доступ к которым упрощается по мере изменения климата.

Как заявлял президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума в сентябре 2025 года, Россия готова совместно с Соединенными Штатами работать в Арктическом регионе, нужно политическое решение. По словам российского лидера, американские компании готовы к сотрудничеству на уровне участников экономической деятельности.