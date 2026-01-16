Катырин: главным в стратегии развития ДФО должен быть рост устойчивости региона

Как отметил глава Торгово-промышленной палаты, расширение горизонта инфраструктурных программ до 2036-2050 годов в энергетике, газификации, транспорте создает условия для запуска новых индустриальных и инвестиционных кластеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Проект новой Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2030 года должен быть нацелен на рост собственной устойчивости региона за счет глубокой перестройки. Такое мнение выразил "Известиям" глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Главный акцент должен быть сделан на рост собственной экономической устойчивости региона - не за счет субсидий, а за счет локализации производственных цепочек, развития переработки, энергопроектов, логистики и экспорта", - считает он.

Расширение горизонта инфраструктурных программ до 2036-2050 годов в энергетике, газификации, транспорте создает условия для запуска новых индустриальных и инвестиционных кластеров, отметил глава ТПП. По его мнению, без поддержки МСП и снижения издержек для бизнеса, включая тарифы, логистику и доступ к льготному финансированию, потенциал развития ключевых отраслей останется невостребованным.

Катырин также подчеркивает важность кадрового вопроса. Так, удержание специалистов возможно только при росте доходов и обеспечении доступного жилья, медицины и образования, поэтому повышение качества жизни должно стать важной частью стратегии.

Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии 9 декабря 2025 года поручил к 15 июля подготовить проект новой Стратегии развития ДФО, которая заменит действующую до 2025 года, сообщала пресс-служба кабмина. Разработкой занимаются Минвостокразвития, федеральные органы и главы регионов округа. В задачи входит создание социально-экономической модели с учетом расселения, географии, климата, экологии, сейсмичности и различных сценариев развития. В течение шести месяцев после утверждения стратегии должен быть представлен план ее реализации.

За время реализации стратегии развития ДФО валовой региональный продукт вырос на 25%, привлечено 5,5 трлн рублей инвестиций и создано более 170 тыс. рабочих мест. Мишустин поручил учесть эти результаты при формировании нового документа.