В "Авито Работа" назвали самые востребованные рабочие профессии

Лидерами рейтинга стали литейщики, электрогазосварщики и обработчики рыбы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Самыми востребованными рабочими профессиями в России в 2025 году стали электрогазосварщик, литейщик и обработчик рыбы. Число вакансий за год по ним выросло более чем в 2 раза. Об этом говорится в исследовании "Авито Работа", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Лидерами рейтинга стали электрогазосварщики - за год число вакансий выросло в 2,7 раза (+172%), а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников достигли 104 469 рублей. В число обязанностей этих специалистов входят сварочные работы при строительстве, ремонте и монтаже металлоконструкций, трубопроводов и промышленного оборудования", - говорится в сообщении.

Также наблюдается рост спроса на литейщиков - число вакансий увеличилось в 2,4 раза (+139%), а их средняя предлагаемая зарплата составила около 93 763 рублей, уточняется в исследовании.

Спрос на обработчиков рыбы также вырос, увеличившись в 2,2 раза (+124%), с средней зарплатой в 119 619 рублей, отмечается в материале.