Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию в декабре вырос на 19%

СЕУЛ, 16 января. /ТАСС/. Объем импорта автомобилей из Республики Корея в Россию вырос в декабре 2025 года примерно на 19% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года. Об этом свидетельствуют данные южнокорейской таможенной службы.

В декабре 2025 года Южная Корея продала в Россию автомобилей на $25,4 млн. В декабре 2024 года показатель составил $21,3 млн. Самый высокий месячный показатель в 2025 году был зафиксирован в сентябре - $149 млн. В октябре 2025 года импорт составил $142 млн, в ноябре - $107 млн.

За весь 2025 год в Россию из Южной Кореи было поставлено автомобилей на $1,042 млрд. В 2024 году импорт составил $588 млн. Таким образом, рост составил 77,2%. В 2023 году показатель достигал $651 млн, в 2022 году - $894 млн. В 2021 году импорт автомобилей оценивался в $2,550 млрд.