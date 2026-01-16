В ДНР за год почти вдвое выросли доходы от аренды госимущества

В 2025 году региональным Министерством имущества обеспечено поступление неналоговых доходов в бюджет республики от аренды в размере более 203,1 млн рублей

ДОНЕЦК, 16 января. /ТАСС/. Доходы бюджета ДНР от аренды госимущества превысили 203 млн рублей в 2025 году, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минимущества.

"В 2025 году министерством обеспечено поступление неналоговых доходов в бюджет ДНР от аренды в размере более 203,1 млн рублей, за аналогичный период 2024 года поступления составили свыше 108,1 млн рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работа ведется в рамках вовлечения недвижимости из госсобственности ДНР в хозяйственный оборот.

Ранее в министерстве сообщили ТАСС о планах создания интернет-портала с 3D-турами для аренды госимущества. В планах - предоставить возможность подачи и отслеживания статуса заявок онлайн.