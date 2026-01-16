Никитин: в РФ появится не менее 50 новых объездных дорог к 2030 году

В ближайшее время начнут строительство обходов Махачкалы, Грозного и Краснодара, добавил глава Минтранса

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Строительство не менее 50 новых объездных дорог населенных пунктов планируется к 2030 году в России, заявил в интервью ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин.

"Перед нами стоит задача к 2030 году построить не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов. В 2025 году мы построили 19 объектов, в том числе в Твери, Гудермесе, Нижнекамске и Набережных Челнах", - сказал он.

Никитин добавил, что в ближайшее время начнется строительство обходов Махачкалы, Грозного и южного обхода Краснодара.

Министр также сообщил, что уже начато проектирование нового скоростного автодорожного обхода Санкт-Петербурга.

