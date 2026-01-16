РФ нарастила экспорт косметики и одежды в Казахстан за 11 месяцев 2025 года

Объем поставок вырос до 50,7 тыс. тонн, следует из данных Бюро национальной статистики республики

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 16 января. /ТАСС/. Экспорт косметики и средств гигиены из России в Казахстан с января по ноябрь 2025 года вырос почти на 19% - до 50,7 тыс. тонн, в аналогичный период 2024 года он составил 42,7 тыс. тонн, следует из данных Бюро национальной статистики Казахстана.

Как следует из подсчетов бюро, в стоимостном выражении рост импорта российских косметики и средств гигиены в январе - ноябре 2025 года вырос на 15,6%, до $222,9 млн.

Объем закупок Казахстаном произведенных в России моющих и чистящих средств за 11 месяцев 2025 года вырос более чем на треть, до 119,4 тыс. тонн, в аналогичный период 2024 года он оценивался в 90,9 тыс. тонн. В стоимостном выражении импорт таких средств из России стал для Казахстана дешевле на 8%, $127,6 млн за 11 месяцев 2025 года, против почти $138,8 млн в аналогичный период 2024 года.

Почти на 5% с января по ноябрь 2025 года вырос импорт Казахстаном российской одежды и трикотажных изделий - до 26,8 тыс. тонн, за тот же период 2024 года он составил 25,6 тыс. тонн. В денежном выражении рост импорта одежды казахстанская сторона оценила в 8,4% - до $372 млн, в 2024 году он составлял $343,2 млн.