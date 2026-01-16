Туристы из России в новогодние праздники переориентировались на азиатские страны

Одними из основных причин восстановления интереса к Азии стали благоприятный валютный курс, запуск чартеров и визовая доступность, рассказали туроператоры

Редакция сайта ТАСС

© Илья Аверьянов/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские туристы в прошедшие новогодние праздники стали гораздо чаще выбирать азиатские направления - например, Вьетнам и Китай. Также в целом выросла популярность путешествий в страны дальнего зарубежья, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры.

"Новогодний сезон продемонстрировал восстановление интереса россиян к дальнему зарубежью, особенно к азиатскому региону, при сохранении высокого спроса на ключевые внутренние направления. Решающими факторами выбора стали визовая доступность, благоприятный валютный курс и желание разнообразить географию путешествий", - рассказали в пресс-службе Tez Tour.

Рейтинг популярных зарубежных направлений на новогодние праздники у туроператора возглавил Китай, что стало ключевым трендом сезона. Далее следуют Таиланд, ОАЭ, Турция и Египет. "Рост популярности Китая связан не только с новыми визовыми условиями, но и с возросшим интересом к экзотической культуре. Укрепление рубля относительно основных мировых сделало зарубежный, особенно азиатский, отдых финансово привлекательнее, перераспределив часть спроса с внутренних направлений", - пояснили в компании.

У туроператора Anex Вьетнам занял первое место по спросу в прошедшие новогодние праздники. Это стало возможным в том числе благодаря запуску чартеров из многих городов России. В первую пятерку также вошли Таиланд, Египет, ОАЭ и Шри-Ланка. У "Русского экспресса" Китай и Вьетнам заняли четвертое и пятое места соответственно в топ-5 популярных направлений, а лидерами стали ОАЭ, Таиланд и Турция.

В Fun&Sun также зафиксировали значительный рост интереса к Вьетнаму в период новогодних праздников. В январе направление заняло четвертое место с долей 11% от общего объема продаж. Как отметили в пресс-службе, годом ранее Вьетнам в структуре продаж практически не был представлен. Также в топ-10 вошел Оман.

"Эти направления - драйверы спроса - показали значительный рост за счет появления туров на основе чартерных программ (Вьетнам - из регионов РФ на курорты Нячанг и Фукуок, Оман - из Москвы). Вышли из топ-10 Индия и Куба (в Индию летаем на регулярных рейсах вместо чартера, по Кубе сократилось количество перевозки по направлению)", - пояснили в компании.