Треть планирующих весной поездку россиян отправятся в путешествие в одиночку

Число соло-туристов выросло на 19%, сообщается в исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Почти треть - 31% - бронирований отелей в России на весну 2026 года приходится на одного человека. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

"В родной стране на весну планируют более короткие поездки: средняя продолжительность бронирования составляет 3,2 дня (в 2025 году - 3,8 дня). При этом отели путешественники выбирают примерно той же ценовой категории - около 9 тыс. руб. в сутки. Зато на 19% выросло количество соло-туристов: 31% всех отельных бронирований приходится на одного человека", - рассказали в компании.

Согласно исследованию, самым популярным городом РФ для весенних поездок оказалась Москва: на столицу уже приходится 16,3% заказов по стране. Второе место занял Санкт-Петербург, доля которого составляет 15,4%. Замыкает тройку лидеров Казань (7,1%). Далее следуют: Эсто-Садок (5,3%) и Адлер (5%). Годом ранее чуть больше россиян проводили весну в Калининграде, который в этот раз оказался на шестом месте. Также весной заметно - на 77,5% - выросла популярность столицы Татарстана.

Что касается зарубежья, то больше всего россиян на данный момент планируют посетить весной Италию: на страну приходится 11,2% отельных заказов. Следом идет Таиланд, где будут отдыхать 9,2% путешественников, и Япония с долей 8,5%. Также популярны для весенних отпусков и каникул Франция (8,4%) и Турция (8,3%). В 2025 году чуть популярнее Турции был Вьетнам, который в 2026 году пока на седьмом месте.

"Весной 2026 года россияне планируют отдыхать в других странах чуть дольше: отели бронируют на 5,5 дня (в 2025 году - 5,2 дня). Кроме того, путешественники стараются экономить на жилье: они выбирают гостиницы со средней стоимостью суточного проживания 14,1 тыс. рублей, что на 1,3 тыс. рублей меньше прошлой весны. Четверть туристов, как и год назад, будут путешествовать в одиночестве", - сообщили эксперты.

В сервисе также отметили, что предстоящей весной больше туристов отправятся за границу: доля бронирований отелей за рубежом выросла до 58%. Остальные 42% заказов приходятся на Россию.