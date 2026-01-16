Аренда жилья после праздников сильнее всего подешевела в резиденции Деда Мороза

Средняя цена краткосрочной аренды жилья в Великом Устюге составила 4 490 рублей в сутки, говорится в материалах сервиса онлайн-бронирования "Суточно.ру"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Цены на краткосрочную аренду жилья после новогодних праздников сильнее всего в России упали в Великом Устюге - в резиденции Деда Мороза. Об этом ТАСС сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

"Средние цены на краткосрочную аренду жилья в России после новогодних праздников упали на 42% и составили 4 150 рублей за сутки. Сильнее всего из популярных направлений цены снизились в Великом Устюге, где расположена резиденция Деда Мороза. Средняя ставка здесь упала на 64% - до 4 490 рублей за сутки", - говорится в материалах.

По данным аналитиков, также сильно сократились цены в Нижнем Новгороде - на 54% (до 3 570 рублей за сутки), в Великом Новгороде - на 53% (до 3 290 рублей), Костроме - на 53% (4 000 рублей), Калуге - на 52% (2 670 рублей), Владимире - на 51% (до 3 770 рублей). Кроме того, значительная динамика снижения зафиксирована в Ярославле - на 51% (до 3 660 рублей), Рязани - на 50% (3 480 рублей), в Казани - на 50% (3 340 рублей), в Кисловодске - на 49% (3 100 рублей), Пскове - на 49% (3 310 рублей).

"Что касается столиц, здесь ставки сократились меньше: в Москве - на 29%, до 4 842 рублей за сутки, в Санкт-Петербурге - на 44%, до 3 100 рублей", - добавили в "Суточно.ру".