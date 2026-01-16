Минпромторг: план развития отрасли редкоземов рассчитали до 2030 года

Программу синхронизировали с федеральным и приоритетными инвестиционными проектами, сообщили в министерстве

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. План мероприятий по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов в России увязан с профильным федеральным проектом и приоритетными инвестпроектами и будет реализовываться до 2030 года, сообщили ТАСС в Минпромторге.

"Данный план мероприятий был синхронизирован с федеральным проектом "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов" и с приоритетными инвестиционными проектами. Заложенные мероприятия в план и в федеральный проект реализуются со сроком до 2030 года включительно", - рассказали в министерстве.

План, утвержденный в декабре 2025 года, состоит из трех разделов: горнодобывающего, металлургического и обрабатывающего переделов, а также охватывает производство высокотехнологичной продукции из редких и редкоземельных металлов с высокой добавленной стоимостью.

Также план включает блоки по нормативно-правовому регулированию, финансовым мерам господдержки и регулирования, защите внутреннего рынка с применением тарифных и нетарифных инструментов, а также по международному сотрудничеству и расширению рынков сбыта продукции редких и редкоземельных металлов и привлечению иностранных инвесторов, сообщили в Минпромторге.

Для развития отрасли в рамках федерального проекта будут задействованы все системные меры господдержки, реализуемые Минпромторгом. Среди них - льготные кредиты, налоговые преференции, субсидии на НИОКР и механизмы компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением покупателям скидок при реализации продукции редких и редкоземельных металлов.

Кроме того, Минпромторг не исключает, что при необходимости и с учетом обязательств России в ВТО совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти будут рассматриваться меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования для защиты рынка по мере реализации федерального проекта по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов.