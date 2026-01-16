"Самокат" назвал самый популярный новогодний салат в России в 2026 году

Топ возглавил оливье, рассказали в пресс-службе сервиса

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Самым популярным новогодним салатом в праздничные дни стал оливье. Его жители России заказывали на 12% чаще, чем сельдь под шубой. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе сервиса "Самокат".

"Оливье возглавил топ самых популярных новогодних салатов - в праздники пользователи "Самоката" заказывали его на 12% чаще, чем сельдь под шубой", - сказано в сообщении.

Чаще всего россияне предпочитали именно традиционный рецепт с вареной колбасой. Кроме того, в новогодний период популярностью пользовался оливье в увеличенной порции. Спрос на семейные форматы праздничного салата вырос на 16% год к году.

По данным "Самоката", в период зимних каникул россияне традиционно отдавали предпочтение салатам на основе майонеза. По сравнению с салатами на масляной заправке с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года их заказывали в 3,2 раза чаще, чем в аналогичный период 2025 года.

На Ozon fresh за первые две недели 2026 года наиболее популярными салатами стали сельдь под шубой и крабовый салат - рост продаж в 3 и 5 раз год к году соответственно. Помимо классических позиций, также интересом пользовался салат "Цезарь с курицей" - клиенты Ozon fresh покупали его почти вдвое раз чаще в сравнении с прошлым годом, поделились в пресс-службе.