В ГД предлагают ограничить комиссию маркетплейсов для товаров из РФ

Обращение с просьбой установить предел комиссии на уровне 15% направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин ("Справедливая Россия") просит ограничить до 15% комиссию маркетплейсов для произведенных в России товаров. Соответствующее обращение депутат направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову, сообщили ТАСС в пресс-службе парламентария.

"Прошу вас рассмотреть целесообразность дополнительных мер поддержки отечественных производителей и продавцов товаров широкого потребления, включая ограничение комиссии маркетплейсов до 15% для товаров, произведенных в России", - написал Делягин, его слова приводит пресс-служба.

Также депутат предлагает обязать маркетплейсы указывать страны производства в карточках товаров. Еще одно предложение - установить контроль за алгоритмами выдачи для покупателей для недопущения дискриминации российских товаров маркетплейсами.

По мнению политика, такие меры обеспечат поддержку отечественной продукции на внутреннем рынке, станут драйвером развития российской промышленности и стимулом для реализации программ импортозамещения.