Минэнерго: максимум потребления энергосистем ДФО вырастет на 38,5% к 2042 году

Показатель достигнет 18 ГВт, сообщили в пресс-службе министерства

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ ожидает, что к 2042 году максимум потребления мощности энергосистем Дальнего Востока составит 18 ГВт, что на 38,5% больше текущих показателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерств.

"Текущий максимум потребления мощности энергосистем Дальневосточного федерального округа составляет около 13 ГВт. Ожидается, что к 2042 году он возрастет до 18 ГВт, а к 2050 году до 21,5 ГВт в базовом и до 24,7 ГВт в оптимистичном сценариях развития", - говорится в сообщении.

Ранее замминистра энергетики Петр Конюшенко заявлял, что энергопотребление на Дальнем Востоке к 2030 году может вырасти на 26,6% по сравнению с показателем 2025 года - до 10 ГВт.

26 декабря объединенная энергосистема Востока установила новый абсолютный исторический максимум потребления электрической мощности, сообщили в "Системном операторе". Показатель составил 8 295 МВт, что на 402 МВт выше предыдущего рекордного показателя, достигнутого 13 января 2025 года.