Минэнерго назвало основные направления развития энергетики ДФО до 2050 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ в рамках разрабатываемой программы развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа на период до 2050 года планирует проработать механизмы финансирования энергопроектов и повышения надежности работы генерирующего оборудования в регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Минэнерго, программа нацелена на опережающее развитие энергосистемы макрорегиона со стремительно развивающейся экономикой.

"В рамках программы на первом этапе планируется реализовать комплекс мероприятий, направленных на проработку механизмов финансирования проектов в сфере электроэнергетики, включая определение условий использования средств механизма "дальневосточной надбавки", - говорится в сообщении.

На первом этапе также планируется повысить эффективность использования сетевых, генерирующих энергомощностей и надежность работы энергооборудования.

Кроме того, планируется ввести новые генерирующие мощности для исключения дефицита электроэнергии и мощности в соответствии с программой развития электроэнергетических систем России. "При этом будут проработаны условия создания разных видов генерации, включая новые гидроэлектростанции и атомные электростанции", - добавили в министерстве.

Документ позволит планировать развитие электроэнергетики Дальнего Востока с учетом "верифицированных планов реализации новых крупных инвестиционных проектов в отраслях экономики", считают в Минэнерго.

О программе

14 января в правительстве РФ сообщили о том, что Минэнерго и Минвостокразвития до 1 сентября 2026 года предстоит подготовить и внести в правительство проект программы развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа на период до 2050 года.